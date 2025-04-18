【NASCAR】第9戦 Food City 500／ブリストル・モーター・スピードウェイ（日本時間4月14日）【映像】あわや多重クラッシュも“神回避”の瞬間アメリカで人気のストックカーレース、NASCAR（ナスカー）の2025年第9戦「フードシティ500」が開催された。結果的としてはカイル・ラーソンが完勝を飾ったが、周回遅れをパスする際に苦労したシーンが何度も見られた。「フードシティ500」の開催地、ブリストル・モーター・スピードウ