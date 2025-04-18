マンガアプリ「少年ジャンプ＋」の創刊10周年を記念した「少年ジャンプ＋展」が、4月18日〜5月18日の期間中、東京・天王洲の寺田倉庫G1ビルにて開催される。本記事では、見どころ満載な本展の内容について、展示順に詳しくレポートしていく。「少年ジャンプ＋」の10年間を振り返るコンテンツが盛りだくさん!「少年ジャンプ＋展」エントランスエントランスを飾るのは、本展のために書き下ろされた巨大ビジュアル。『SPY×FAMILY