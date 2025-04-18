（株）ＡＴ清算会社（旧：（株）阿蘇の司、熊本）は３月２７日、熊本地裁より特別清算開始決定を受けた。負債総額は約２７億円。１９６５年に創業し、熊本県の観光名所である阿蘇山の麓に位置する「阿蘇の司ビラパークホテル」を運営していた。温水の室内スパや敷地内動物園、ＪＦＡ公認サッカーフィールドＡＳＯＶＩＧＯ、阿蘇五岳と外輪山が臨める３種類の温泉設備を備え、国内外の団体旅行や修学旅行の受け入れなどで集客し