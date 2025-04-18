紀ノ国屋は季節限定の「フローラルスイーツバッグ」を、2025年4月17日から一部店舗で順次販売開始しています。また、公式オンラインストアでは16日から販売中です。ミニバッグは全4色から選べるよバウムクーヘンや食用花を使用したクッキーなどの焼菓子と紅茶が、花柄デザインのミニバッグに入っています。ギフトにもおすすめです。■フローラルスイーツバッグ内容は以下の通り。・バウムクーヘン（プレーン）1個・プチフールクッ