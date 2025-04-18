三井住友銀行と三井住友カードが提供する個人向け総合金融サービス「Olive」が500万アカウントを突破し、両社では「Olive 500万アカウント突破記念大感謝キャンペーン」として、500人に1万円相当が当たるキャンペーンを開始。第2弾以降のキャンペーンも準備し、さらなるユーザー獲得の拡大を目指します。特に半数が20代以下という若い世代に人気というユーザー属性も明らかにしつつ、30代以上のユーザー層も拡大しているとして、幅