JR山手線と京浜東北線は、あす19日と、あさって20日、一部区間で運休します。田町駅周辺で羽田空港アクセス線の整備に伴う線路の切り替え工事が行われるためで、およそ54万人に影響する見通しです。JR東日本は空港と都心を3つのルートで結ぶ「羽田空港アクセス線」のうち、東京駅と結ぶ「東山手ルート」の整備に伴い、週末、田町駅周辺の線路の切り替え工事を行います。このため、19日（土曜日）は、山手線・外回りの上野〜大崎駅