Amazonプライムで生配信ボクシングの帝拳プロモーションは18日、都内で会見し、6月8日に東京・有明コロシアムでWBC世界バンタム級王者・中谷潤人（M.T）とIBF同級王者・西田凌佑（六島）の王座統一戦、那須川天心（帝拳）の世界前哨戦を開催すると発表した。那須川はWBA同級6位ビクトル・サンティリャン（ドミニカ共和国）と同級ノンタイトル10回戦で激突。この日は各選手が会見に出席した。興行はAmazon プライム・ビデオで生配