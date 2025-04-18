彼氏ができたと喜んだのもつかの間、急にとんでもない理由でフラれてしまった、なんて経験ありませんか？もちろん人間同士ですから相性があるのは仕方ありません。とはいえ一方的に納得できない理由で別れを告げられたら、ツラいですよね。今回はそんな、理不尽すぎるフラれ方をした残念エピソードをご紹介します。体毛を理由に「婚活アプリで知り合った彼と何度かデートし、意気投合。そして初めてのお泊まりデートになったので