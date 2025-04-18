伊藤園はチチヤスと共同開発したデザートベース「ヨーグルチェ」シリーズを3月31日に新発売し、家庭内でのおやつ需要獲得を目指す。同シリーズは、“牛乳と混ぜてとろ〜り固まる”をうたうデザートベース。牛乳の分量で食感が変わり、飲むヨーグルト風ドリンクやヨーグルト風デザートなどに仕立てることができる。加えて、同商品はチチヤス独自の乳酸菌「ST9618」を配合し、おいしく手軽に乳酸菌を摂取できる。フレーバーは「バニ