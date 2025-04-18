マーケットエンタープライズが大幅高で３日続伸している。１７日の取引終了後に発表した３月度の月次売上高（速報）が前年同月比２７．９％増となり、月次売上高を開示以降９カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。 出所：MINKABU PRESS