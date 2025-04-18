川崎汽船が続急伸。商船三井や日本郵船が買われ、東証の業種別指数で海運業は３％を超す上昇となっている。米ブルームバーグ通信が日本時間１８日朝、「トランプ政権は、米国内の港に停泊する中国籍の船舶に入港料を課す提案をまとめた」と報じた。実現すれば世界の海上輸送に混乱が生じる恐れがある。一方、日本をはじめ米国の同盟国側の海運会社においては、中国船舶の輸送分がシフトして代替需要の恩恵を受けるこ