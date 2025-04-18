離婚して2年目の女優キ・ウンセが率直な発言を炸裂させる。【写真】キ・ウンセ、プールで“無防備な胸元”4月18日に放送されるKBS 2TVのバラエティ番組『新商品発売〜コンビニレストラン』には、新たな“ペンシェフ”としてキ・ウンセが初登場する。女優であり、フォロワー81万人を抱えるインフルエンサーとしても愛されているキ・ウンセは、ファインダイニングにも劣らぬ料理の腕前はもちろん、ファッション、ビューティー、イン