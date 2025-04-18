Snow Manの渡辺翔太が東野幸治とともにMCを務めるバラエティ番組『この世界は1ダフル』（フジテレビ系）の4月17日放送回に阿部亮平がゲスト出演した。 【動画】渡辺翔太＆阿部亮平『この世界は1ダフル』収録後トーク／【画像】渡辺翔太＆阿部亮平ジャケットスタイルのオフショット（全3枚） ■目黒蓮主演のドラマ『silent』について語る渡辺翔太＆阿部亮平 この日は「1万人に聞いた伝説のドラマ主題歌ベスト20全部見せSP