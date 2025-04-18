アメリカのトランプ大統領と赤沢亮正経済再生担当大臣の50分に及ぶ関税交渉の中身が明らかになりました。トランプ大統領は在日米軍の駐留費が高いことや、アメリカ車が売れないことへの不満を述べたといいます。会談では、2回目の協議が今月中に行われることが決まりました。【画像】トランプ大統領からプレゼント サイン付き「アメリカを再び偉大な国にする」（MAGA）帽子■「生産的会議」トランプ氏が赤沢大臣に敬意世界に先