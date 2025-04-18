スーパーマーケット「紀ノ国屋」は4月17日、一部店舗で「フローラルスイーツバッグ」(税込1,944円)を発売した。花柄デザインのミニバッグに、食用花を使ったクッキーと紅茶を詰め合わせた商品。バッグの色は「グレー」「ピンク」「ブルー」「パープル」の4種類。紀ノ国屋「フローラルスイーツバッグ」グレー/ピンク/ブルー/パープル公式オンラインストアでは、4月16日から「フローラルスイーツバッグ」に、ジッパーバッグが付いた