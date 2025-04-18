サンユー建設 [東証Ｓ] が4月18日午前(11:00)に配当修正を発表。25年3月期の年間配当を従来計画の25円→30円(前の期は30円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと考えております。 最近の業績の動向や財務状況等を総合的に勘案し、２０２５年３月期の期末配当予想を前回発表予想の１５円から５円増配し、１株当たり２０円