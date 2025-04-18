参議院選挙を控え、バラマキと批判され現金給付は立ち消えとなり、国民にアピールする経済対策を打ち出せない石破政権は、日米交渉の成果に望みをかけることになります。【画像】国民年金底上げに厚生年金の積立金を活用する案を見送り■参議院側からは危機感「パンチのある政策を」国民民主党玉木雄一郎代表「補正予算編成もしない、また評判が悪いから現金給付もしないと報じられているが、世論調査を見て、現金給付の評判が