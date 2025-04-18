１７日、モニク王太后（右）と会談する習近平主席。（プノンペン＝新華社記者／殷博古）【新華社プノンペン4月18日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は17日、カンボジアのモニク王太后とプノンペンで会談した。