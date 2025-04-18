食楽web ●6時間後でもドリンクが冷たいまま！ TIGERの最新保冷専用ボトルがスポーツやレジャーに大活躍の予感。 2025年も春が終わると、猛暑の季節がやってきます。 近年は日中の最高気温が35℃を超える猛暑日が当たり前のように発生し、3年連続で3月に気温25℃以上の夏日を記録するなど、近年の気温は早い時期から高くなる傾向が一段と強くなっています。 こうした状況下、熱中症対策の一環として欠かせな