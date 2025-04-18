「在野研究者」として近代日本文学などの批評・研究を続け、第59回群像新人評論賞優秀作「反偶然の共生空間──愛と正義のジョン・ロールズ」をはじめ、数多くの著書を出版している荒木優太さんが編んだ新刊アンソロジー『プロレタリア文学セレクション』（平凡社ライブラリー、2025年3月刊）を好書好日メルマガ読者5名様にプレゼントします。【関連記事】 ＞「プロレタリア文学は「できる勇気の文学」である。」『プロレタリア