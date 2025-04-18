現在放送中の今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。【写真】意味深な笑みを浮かべる登美子が見つめる相手は…4月18日放送15回の最後に、第4週「なにをして生きるのか」の予告が放送され、話題になっています。＊以下第15回のネタバレと次週予告の内容を含みます。＜第15回あらすじ＞8 年間音沙汰のなかった登美子（松嶋菜々子さん）が突然帰ってくる。登美子に対してわだかまりが残っ