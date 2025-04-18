科研製薬はこのほど、日本気象協会、長崎大学との産学連携により作成した「多汗症前線2025」を公開した。（写真左から）科研製薬・深山氏、長崎大学・室田教授、気象予報士・天達武史氏、多汗症サポートグループ理事長・黒澤希氏○多汗症前線2025とは今回発表された多汗症前線2025は、科研製薬・日本気象協会・JMDCの3社と長崎大学が協力し、多汗症患者の受診(レセプト情報)と気象の2つのビッグデータを集積・分析することで、受診