17日、トランプ政権の関税政策をめぐる初めての日米協議が行われ、“トランプ関税”交渉担当の赤沢経済再生担当大臣は「見直しを強く申し入れた」と強調した。突然のトランプ氏の登場に、総理官邸には一時緊張も走ったが、報告を聞いた政権幹部からは「所期の目的は達成できた」と安堵の声も聞かれた。【映像】トランプ氏「大きな進展だ！」会談後の実際のSNS投稿文予定にはなかったトランプ大統領の出席や、在日米軍の駐留経