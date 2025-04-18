小学生向けギャルメディア「KOGYARU」の初代専属モデルを務める、りゅあ（12）が黒髪になって初めて、プリントシール機で撮影した写真を披露した。【映像】卒業式での刺繍入り制服姿＆黒髪にイメチェンしたビフォーアフター2025年3月22日、自身のYouTubeチャンネルで、中学進学のため、黒染めをすることを報告。25日には、Instagramで、刺繍入りのオリジナル制服姿で、小学校の卒業式を迎えたことを明かしていた。その後、金