国連が進める「持続可能な開発のための教育」を支援するパネル展が、17日から、松阪市で始まり、オープニングセレモニーが開かれました。このパネル展は、地球憲章インタナショナルと創価学会インタナショナルが共同制作し、世界各国や日本各地で巡回展示しているもので、今回、創価学会「希望と行動の種子」展松阪展実行委員会が開きました。オープニングセレモニーには、来賓や関係者など約70人が出席し、テープカットして、開催