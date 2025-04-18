埼玉県八潮市の住宅で、切られたような傷のある70代くらいの女性が見つかり、その後、死亡しました。警察は現場で包丁を持っていた息子とみられる男を公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕しました。17日午後8時半ごろ、八潮市のマンションで「帰宅すると母親が血を流して倒れている」と40代の男から通報がありました。警察によりますと、70代くらいの女性が血を流して倒れていて病院に搬送されましたが、死亡しました。通報し