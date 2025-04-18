4月6日から15日までの春の全国交通安全運動期間中、三重県内で交通死亡事故は1件もなかったことがわかりました。三重県警察本部によりますと、期間中に発生した人身事故の件数は去年と同じ56件でしたが、このうち交通事故による死者数は去年から1人減って0でした。なお、今年に入ってから4月15日までの人身事故件数は764件で、去年の同じ時期に比べて74件減少している一方、事故による死者数は2人増えて15人となっています。（数字