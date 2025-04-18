◆第３０回アンタレスＳ・Ｇ３（４月１９日、阪神・ダート１８００メートル）枠順が１８日、決定した。３戦ぶりに武豊騎手が騎乗するヤマニンウルス（牡５歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父ジャスタウェイ）は６枠９番。昨年７月のプロキオンＳ・Ｇ３以来の重賞２勝目を目指す。前走のフェブラリーＳ・Ｇ１で１番人気３着だったミッキーファイト（牡４歳、美浦・田中博康厩舎、父ドレフォン）は６枠８番。チャンピオンズＣ・Ｇ１（４