福岡県久留米市で2023年、小学校教諭の妻＝当時（35）＝を殺害し遺体を放置したとして、殺人罪などに問われた夫（43）の控訴審判決で、福岡高裁は18日、懲役16年とした一審福岡地裁判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。