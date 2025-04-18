認知機能の低下に気づくきっかけは人それぞれです。「最近、約束の日時を忘れることが多い」「食べたものを思い出せない」――。こうした違和感の正体はもしかしたら、認知症の前段階である「軽度認知障害（MCI）」かもしれません。『認知機能改善30秒スクワット』を無料で読むMCIは放置すると、4年以内には50％、6年以内には80％が認知症へ進行するといわれています。 ただし、初期の段階で適切な対策をすれば、認知機能を改