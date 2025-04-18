大分県の漁業調査船が17日午後、佐伯市の漁港で接岸に失敗して岸壁に衝突し、船体や桟橋が破損しました。 【写真を見る】県の漁業調査船「豊洋」が岸壁に衝突船体や施設を損壊大分・佐伯市 県によりますと、17日午後3時前、佐伯市上浦にある県農林水産研究指導センター水産研究部の漁業調査船「豊洋」が帰港する際、岸壁に衝突しました。 この事故で、防波堤や浮き桟橋が壊れたほか、「豊洋」の船首が破損しました。