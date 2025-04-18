恋愛に大事なものっていろいろあると思いますが、意外性というのも一つのポイント。彼の思いもよらない行動に振り回されたり、ストンと恋に落ちたりということもあるでしょう。しかし意外性というのも諸刃の刃、ネガティブな意外性も存在します。そこで今回は、あまりにも意外でヤバすぎる彼氏と速攻で別れた話をご紹介します。誕生日プレゼントに石！「元カレの誕生日、私は張りきって手料理でおもてなしをし、さらにインスタント