１７日、フン・セン氏（右）と握手を交わす習近平主席。（プノンペン＝新華社記者／謝環馳）【新華社プノンペン4月18日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は17日、カンボジアのフン・セン人民党党首・上院議長とプノンペンで会談した。１７日、フン・セン氏と会談する習近平主席。（プノンペン＝新華社記者／丁海濤）