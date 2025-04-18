レゴランド(R) ・ジャパン・ホテルの8階にある「レゴ(R) フレンズ」をテーマにしたゲストルーム全25室がリニューアル。レゴ(R) フレンズの仲間たちや動物たちと共に、野外キャンプを一晩中楽しむ「究極のお泊り会」を演出した客室になってオープンします！ レゴランド(R) ・ジャパン・ホテル「レゴ(R) フレンズ」テーマ25室リニューアル  リニューアルオープン日：2025年7月18日(金)改装工事期間：2025年5月7日(水)