【ワシントン＝田中宏幸】米国のトランプ大統領は１７日、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長について「私が辞任を求めれば、彼はすぐに辞めるだろう。彼の動きはいつも遅すぎる」と批判した。パウエル氏は、トランプ氏が求める早期の利下げに慎重な姿勢を示しており、両者の対立が深まっている。トランプ氏はホワイトハウスで記者団に、原油や食料品の価格が大幅に下がるなどインフレ（物価上昇）はすでに収まって