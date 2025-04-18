フジ・メディア・ホールディングスは大幅反発。１７日取引終了後、６月開催の定時株主総会に関し、米投資会社ダルトン・インベストメンツ系の投資ファンド、ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンドから取締役選任に関する株主提案書を受領したと発表。会社側は「今後、真摯な検討を経て、決定次第、速やかに公表する」とした。また、引き続き企業価値向上のためのより適切な取締役構成について検討を進めていると