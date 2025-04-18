住友ファーマが前日に続きストップ高水準でカイ気配に張り付いているほか、クオリプスが大幅高。サンバイオ、Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ、セルシード、ヘリオスなど再生医療関連に位置付けられるバイオベンチャーが軒並み上げ足を強めている。市場では「米イーライ・リリー＜LLY＞が前日の米国株市場で急騰しているが、これは経口肥満症治療薬として開発中の『オルフォルグリプロン』について、第３相臨