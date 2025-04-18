ニデックは底堅い動き。１７日取引終了後、富士通、米サーバー大手スーパー・マイクロ・コンピューター＜SMCI＞の２社との間で、データセンターのエネルギー効率向上を目指し、世界トップレベルの電力使用効率（ＰＵＥ）実現に向けた協業に合意したと発表した。ニデックの高性能かつ高効率な冷却システムと、富士通の水冷技術と知見、水冷監視制御ソフトウェア、ス&#1254