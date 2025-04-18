ディスコが大幅続伸している。同社は１７日の取引終了後、２５年３月期の連結決算発表にあわせ、２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結業績予想を開示。売上高は前年同期比９．４％減の７５０億円、最終利益は同２９．６％減の１６７億円となる見通しを示した。一方、出荷額は微増の１０２０億円を予想。想定為替レートは１ドル＝１３５円としている。会社側の計画に対して市場ではネガティブ・サプライズといえ