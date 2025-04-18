「新茶初取引」で最高値を付けたお茶＝18日午前、静岡市新茶シーズンの到来を告げる「新茶初取引」が18日、静岡市葵区の静岡茶市場で開かれ、同市清水区で生産された機械製法のお茶が1キロ当たり約88万円の最高値を付けた。関係者によると、今年に入ってから、降水量が少ないものの、茶葉の生育はおおむね順調だという。茶摘み作業は5月上旬にも最盛期を迎える。午前7時ごろに取引開始のベルが鳴ると、農協の関係者や茶商が一