◆第２７回中山グランドジャンプ・ＪＧ１（４月１９日、中山競馬場・障害直線芝４２６０メートル）１２頭の枠順が１８日に決定した。２３年の最優秀障害馬マイネルグロン（牡７歳、美浦・青木孝文厩舎、父ゴールドシップ）は３枠３番から復権を狙う。重賞２勝を含む４連勝中の新星スマイルスルー（牡５歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父ルーラーシップ）は５枠６番。５度目のＪＧ１挑戦となるジューンベロシティ（牡７歳、栗東・武英