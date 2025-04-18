西部陸海新ルート重慶内陸港で積み込みを待つ輸出用自動車。（資料写真、重慶＝新華社記者／王全超）【新華社北京4月18日】中国の自動車業界団体、中国自動車工業協会がこのほど、中国の3月の自動車輸出台数は前年同月比1.0％増（前月比14.9％増）の50万7千台だったと発表した。車種別に見ると、化石燃料車は7.5％減（同12.7％増）の34万9千台、新エネルギー車（NEV）は26.8％増（同20.1％増）の15万8千台だった。1〜3月の