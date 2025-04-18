１７日、フン・マネット首相（右）と握手を交わす習近平主席。（プノンペン＝新華社記者／劉衛兵）【新華社プノンペン4月18日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は17日、カンボジアのフン・マネット首相とプノンペンで会談した。１７日、フン・マネット首相と会談する習近平主席。（プノンペン＝新華社記者／丁海濤）１７日、会談後、２国間協力文書の交換に立ち会う習近平主席とフン・マネット首相。（プノンペ