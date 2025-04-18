舞台で共演する常徳絲弦の名手、宋潔さん（左から１人目）、国家級無形文化遺産項目「常徳絲弦」の代表的伝承者、朱暁玲さん（左から２人目）、常徳絲弦の若手伝承者、伍恩禹さん（右から２人目）と若手演者の謝顔竹さん（右から１人目）。（３月１９日撮影、常徳＝新華社記者／趙仲志）【新華社常徳4月18日】中国湖南省常徳市鼎城区にある常徳絲弦芸術劇院には現在、「50後」（1950年代生まれ）から「90後」（1990年代生まれ