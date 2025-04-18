新年度に入り、新しい環境での生活がスタートした人も多いだろう。新しい習慣を始めるなら、今だ。2億円近くの資産（2025年ピーク時）を築いた個人投資家の桶井道（おけいどん）さんは、「実は使う必要がないけれど、なんとなく使ってしまっている、使途不明金ならぬ“目的不明金”をなくすことが重要だ」という――。※本稿は、桶井道『普通の人のための投資いちばん手軽で怖くない「ゆとり投資」入門』（東洋経済新報社）の一