大阪・関西万博の幕が開けた。筆者は開幕に先立って4月9日のメディアデーに参加した。日本での開催は2005年に開催された「愛・地球博」（愛知県）以来、20年ぶり6回目。大阪・関西万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」だ。未完成のパビリオンも多く、課題はあるものの、「生命とは何か」「私たちは何者か」を問いかける個性的なパビリオンが数多く登場した。2025年日本国際博覧会記念千円銀貨幣（第三次発行）（写真＝