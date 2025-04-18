ソフトバンクは、シャープのAndroidスマートフォン「AQUOS R9 pro」を本日18日に発売する。オンラインショップでの価格は19万9440円。 AQUOS R9 proは、「新トクするサポート（スタンダード）」の対象で、48回払いで購入し、25カ月目に特典を利用すれば、支払総額が11万4960円となる。 AQUOS R9 proは、シャープ製のAndroidスマートフォン。1/0.98インチの大型イメージ