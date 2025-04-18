[ソウル １７日 ロイター] - 韓国の現代自動車は、需要低迷と米国の関税を理由に、南部の蔚山（ウルサン）工場で一部の電気自動車（ＥＶ）の生産を一時停止する計画だ。聯合ニュースが１７日、業界関係者の話として報じた。現代自動車は４月２４日から３０日まで蔚山工場で一部生産ラインの操業を停止する予定。同工場ではＳＵＶ（スポーツタイプ多目的車）「アイオニック５」と「コナ」を生産している。聯合ニュースは、政府