津波の被災跡地に立つ「ど根性ポプラ」（中央）＝岩手県大船渡市三陸町岩手大学准教授の坂口奈央さんは、東日本大震災の翌２０１２年、岩手の地元放送局のアナウンサーを退職し、研究の道に進んだ。それから１０年余り。災害社会学者として三陸地方を生活史の視点で調査してきた。今年３月には「生き続ける震災遺構三陸の人びとの生活史より」（ナカニシヤ出版）を発売。被災した建物などの「遺構」に住民がどのように向き合っ