ベンチでの動画がSNSで話題にスーパースターのベンチでの献身的な行動が称賛を集めている。ドジャースの大谷翔平投手が、ベンチでチームメートのためにドリンクを用意する様子を米メディアが報じ、その姿勢に「自己犠牲の行動」「彼のような友人が欲しい」などの声が集まっている。米ポッドキャスト番組「The Big Leagues Daily」で司会を務めるダン・クラーク氏は16日（日本時間17日）、自信のX（旧ツイッター）にドジャース